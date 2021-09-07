Средний размер лимитов по кредитным картам сокращается третий месяц подряд

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в июле 2021 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 69,3 тыс. руб., снизившись на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом данный показатель снижается уже третий месяц подряд. Так, по сравнению с апрелем текущего года его снижение в июле составило 4,7% (в апреле 2021 года – 72,7 тыс. руб.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам, напротив, вырос на 3,2% (в июле 2020 года – 67,2 тыс. руб.)

Что касается среднего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам, то в июле 2021 года он составил 662 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В июле 2021 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в:

Москве (100,0 тыс. руб.),

Московской области (82,8 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (81,6 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (81,4 тыс. руб.),

Тюменской области (73,9 тыс. руб.).

При этом наиболее серьезная динамика снижения среднего размера лимита в июле 2021 по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в:

Хабаровском крае (-13,3%),

Иркутской области (-8,2%),

Приморском крае (-7,1%),

Красноярском крае (-6,9%),

Саратовской области (-6,0%).

Вместе с тем, в некоторых регионах из топ-30 данный показатель, напротив, вырос, в том числе, в:

Нижегородской области (+2,4%),

Тюменской области (+1,4%),

Самарской области (+1,1%),

Удмуртской Республике (+1,1%).

Москве (+2,1%),

Санкт-Петербурге (+5,4%).

«Несмотря на некоторое сокращение выдачи кредитных карт и снижение среднего размера лимитов по ним в последние три месяца, в целом, этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично. Это, в первую очередь, связано с технологичностью и удобством данного вида кредита. С помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут здесь эффективно управлять кредитным риском. А заемщики, в свою очередь, получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). При этом при выдаче кредиток банки, прежде всего, ориентируются на выраженное в баллах значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Стоит отметить, что при увеличении запрашиваемого заемщиками лимита, требования к значению ПКР возрастают (так, в июле 2021 года среднее значение ПКР заемщика по кредитным картам составило 662 балла из 850 возможных)», – генеральный директор НБКИ Александр Викулин