Стипендию Правительства РФ получит 101 студент СПО в Приангарье

В обновленный список добавлено 55 специальностей и 35 профессий, сообщили SIA.RU в администрации области.

В том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания. Студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из этого перечня, могут претендовать на стипендию.

Стипендии назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивается до четырех тысяч рублей ежемесячно. Отбор ведется экспертной комиссией.

Перечень, на основании которого назначаются стипендии, актуализировали в связи с существенными изменениями в сфере среднего профессионального образования, связанными в том числе с введением новых федеральных образовательных стандартов и появлением новых специальностей. По многим из новых специальностей и профессий перечня ведется подготовка в средних профессиональных образовательных организациях Иркутской области. Это «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Гостиничное дело», «Дефектоскопист», «Графический дизайнер», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ» и другие.