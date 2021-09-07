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«Росбанк Страхование» предлагает промежуточные выплаты дохода по договорам инвестиционного страхования жизни

«Росбанк Страхование» представил новую барьерную стратегию страхования жизни «Глобальный портфель», которая позволяет клиенту получить промежуточные выплаты инвестиционного дохода, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Выплаты доступны при условии, что каждый из пяти входящих в портфель активов показывает установленные или превышает целевые показатели доходности (барьер) за отчетный период. Размер регулярного инвестиционного дохода фиксируется на дату инвестирования и, по предварительной оценке, может составить от 11% до 14% годовых.

Промежуточный доход не выплачивается, если хотя бы один из активов показывает значение ниже установленного барьера. Однако он фиксируется, и при достижении стратегией необходимых показателей в следующую отчетную дату клиент получает доход и за предыдущие периоды. 

Барьеры устанавливаются для каждого актива в дату инвестирования. Для первой и второй дат наблюдения для каждого базового актива установлен барьер в размере 100% от цены такого актива на дату инвестирования, для третьей даты наблюдения - барьер для активов 90% (далее также «барьерные условия»). 

В корзину стратегии входят ценные бумаги компаний: Intel Corporation, Toyota Motor Corporation, Newmont Corporation, Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Target Corporation.

Программа оформляется в рублях на 3,5 года, по ее завершению предусмотрена выплата 100% вложенных средств.

Программой предусмотрены периодические выплаты при наступлении годовщины срока страхования в размере 0,1% с выплатой купона (при выполнении барьерных условий), выплата по окончании срока договора и выплата на случай ухода из жизни. С деталями условий можно ознакомиться подробнее на сайте или у менеджера агента.

«Механика стратегии «Глобальный портфель» максимально проста и прозрачна для клиентов, а качество активов позволяет с уверенностью ожидать получения инвестиционного дохода. Отбор активов в корзину проходил с участием международной команды аналитиков группы Societe Generale. Все пять компаний зарекомендовали себя как стабильные и активно развивающиеся лидеры отраслей, имеющие амбициозные планы развития в соответствии с актуальным вызовам», - прокомментировала Ирина Павлова, директор по развитию бизнеса «Росбанк Страхование».


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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