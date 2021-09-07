В Иркутске торжественно открылся офис Банка «Фридом Финанс». Новое отделение располагается по адресу: ул. Киевская, д.2.

В Иркутске открылся офис Банка «Фридом Финанс».

Фото: А.Фёдоров

Церемония открытия состоялась 6 сентября. На ней присутствовали председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч, а также главный бухгалтер — финансовый директор банка Татьяна Дерюгина.

Новый офис предлагает частным клиентам и бизнесу набор различных банковских сервисов. В их числе открытие расчетных счетов, операции по вкладам, денежные переводы, валютообменные операции по курсу Московской биржи и выпуск мультивалютных карт с уникальной программой «CASH BACK акциями».

В Иркутске открылся офис Банка «Фридом Финанс».

Фото: А.Фёдоров

В Иркутске уже работает офис инвестиционной компании «Фридом Финанс». Жители города могут открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет и получить рекомендации по покупке акций и облигаций иностранных и российских компаний.

В линейке продуктов ИК «Фридом Финанс» также есть высоколиквидные биржевые фонды ЗПИФ «Фонд первичных размещений», который позволяет участвовать в IPO на американских биржах, и БПИФ «Лидеры технологий», который состоит из десяти ведущих мировых компаний сектора высоких технологий.

В Иркутске открылся офис Банка «Фридом Финанс».

Фото: А.Фёдоров

Благодаря тому, что в городе теперь предоставляется полный комплекс банковско-инвестиционных услуг, жители Иркутска могут открыть банковский счет и завести мультивалютную карту, а также воспользоваться услугами эквайринга для бизнеса, и сразу же начать инвестировать: открыть брокерский счет и завести на него деньги без комиссии. Специальная карта инвестора помогает снимать средства напрямую с брокерского счета в любом банкомате мира.

Программа «CASH BACK акциями», по которой кэшбэк начисляется не баллами и бонусами, а ценными бумагами, поможет опытным инвесторам разнообразить портфель, а новичкам – преодолеть страх перед фондовым рынком. Конвертировать акции в рубли можно в любое время в мобильном приложении.

Фото: А. Фёдоров

«Мы рады представить новый офис Банка «Фридом Финанс», где клиенты смогут получать услуги в режиме одного окна. Мы надеемся, что посещение отделения будет комфортным и не занимать много времени, а общение с нашими менеджерами максимально продуктивным. Я очень рад, что жители Иркутска оказывают нам доверие. Мы, в свою очередь, делаем все для того, чтобы его оправдать», – отметил Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс».