Число самозанятых в России достигло 3 млн

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 3 млн человек. Их средний возраст составляет 30-40 лет. При этом 57 % самозанятых являются представителями поколения Y (1985 – 2003 г.р.), 35 % – поколения X (1964 – 1984 г.р.), 5 % – поколения беби-бумеров (1963 г.р. и старше), 1 % - поколения Z (2004 г.р. и младше), сообщает ФНС.

Специальный налоговый режим для самозанятых введен с 2019 года. Сегодня он действует на территории всей страны. За время эксперимента самозанятых сформировали более 453 млн чеков и получили свыше 587 млрд руб. доходов.

Среднемесячный доход самозанятых поколения Y – около 25 тыс. руб. в месяц, у поколения X –около 32 тыс. руб., у поколения Z – около 10 тыс. руб.

Среди всех зарегистрированных самозанятых 41 % женщин и 59 % мужчин. Средний доход мужчин почти на 30 % больше, чем у женщин. Наиболее высокооплачиваемыми являются профессии в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик, психолог, переводчик. Среди субъектов с наибольшим доходом, приходящимся на одного самозанятого, - Москва, Московская область, Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Санкт-Петербург.

Самозанятые активно пользуются услугами партнеров, которые через разработанный ФНС России API встроили функционал мобильного приложения «Мой налог» в свои программные продукты. Около 40 % доходов самозанятых регистрируются через программные продукты партнеров без использования приложения «Мой налог». Наиболее популярны среди самозанятых сервисы, предоставляемые Сбербанком, Tinkoff, Альфа-Банком, КИВИ-Банком, Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Достависта.

Специальный налоговый режим для самозанятых введен в России с 2019 года, в Иркутской области – с 1 июля 2020 года. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрировано около 25 тысяч самозанятых, при этом с начала действия налогового режима около четырёх тысяч налогоплательщиков прекратили деятельность в качестве самозанятых.