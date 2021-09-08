Иркутская область вошла в ТОП-5 по инвестиционной привлекательности в сфере туризма

Рейтинг инвестиционной привлекательности туристических регионов подготовили Общенациональный союз индустрии гостеприимства и Международный центр креативного гостеприимства при поддержке Фонда РК-Инвестиции.

Специалисты проанализировали инвестиции в туризм в 11 регионах. Для составления отчета были исследованы группы факторов, влияющие на следующие показатели: выручка, расходы, риски, кластеры и институциональная среда развития туризма, финансовые показатели предприятий индустрии туризма и гостеприимства, а также туристические достопримечательности. Победителем признан Краснодарский край, замыкает список Камчатка. Иркутская область вышла на пятое место.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, к 2024 году в регионе планируется рост турпотока до 3 млн человек и увеличение доли туризма в валовом региональном продукте до 1,5%. В первом полугодии 2021 года турпоток составлял 815 тысяч человек. До пандемии, в 2019 году, турпоток составлял 1,9 млн человек, а доля туризма в ВРП 0,7%.