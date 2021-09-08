Медицинский комплекс планируют построить на улице Якоби в Иркутске

В настоящий момент там находится одно из зданий поликлиники №6, однако территория позволяет возвести центр побольше, рассказали SIA.RU в городской Думе.

К медучреждению прикреплено около 45 тысяч иркутян, его посещают жители микрорайонов Юбилейный, Приморский. Всего у поликлиники 11 зданий (5 филиалов). Один из корпусов по адресу Юбилейный, 35 построен в 1979 году.

В планах построить не просто поликлинику, а уникальный медицинский комплекс со стационаром на 200 мест и реабилитационным центром, которого в городе сейчас нет, из-за чего пациентам приходится ездить в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

– Поликлинике №6 нужно построить единый больничный комплекс, чтобы все врачи находились под одной крышей, а пациентам было удобно. Старое здание было приспособлено из общежития и давно не справляется с нагрузкой, – прокомментировал председатель Думы Евгений Стекачев.

Сейчас необходимо добиться финансирования на разработку проекта, потому что это территория с перепадом высоты, и типовой проект в этом случае не подойдет, – отметил депутат Думы Алексей Савельев.