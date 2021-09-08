Рогозин пригласил Маска на чай

Основатель SpaceX поинтересовался его любимым сортом напитка, сообщает РБК.

Рогозин 7 сентября дал интервью CNN, в котором заявил, что приглашает Маска к себе домой погостить у его семьи и обсудить «исследование вселенной, внеземную жизнь и то, как мы можем использовать космос для сохранения жизни на Земле». «Я уже поставил чайник», – сказал глава «Роскосмоса».

«Спасибо! Какой ваш любимый чай?» – написал Маск в своем Twitter.

«Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки», – ответил Рогозин, прикрепив к публикации фотографию чая «Три дружных слона».