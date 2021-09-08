Новое здание детского технопарка «Кванториум Сибирь» построили в Усолье-Сибирском

Здание открыли для посетителей 7 сентября, сообщили SIA.RU в администрации области.

Первый детский технопарк в городе Усолье-Сибирском «Кванториум Сибирь» начал свою работу в 2020 году на базе образовательных организаций Усолья-Сибирского в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», сообщили в министерстве образования Иркутской области. Он создан как структурное подразделение регионального Центра развития дополнительного образования детей.

С сентября 2021 года «Кванториум Сибирь» – это инновационная образовательная площадка для детей, созданная по новой модели дополнительного образования. Школьники от 10 до 17 лет могут бесплатно обучаться по дополнительным общеразвивающим программам на современном высокотехнологичном оборудовании. Занятия будут проходить по нескольким направлениям: Биоквантум, Геоквантум, ITквантум, Энердживантум, Наноквантум, Хайтек-квантум, Автоквантум.

Напомним, детский технопарк «Кванториум Сибирь» стал третьим в сети детских технопарков региона. С 2018 года в Иркутске работают «Кванториум Байкал» и детский технопарк «Кванториум-РЖД». Кроме того, в сельских территориях занятия со школьниками проводят педагоги мобильного «Кванториума Спутник».