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375 жителей Приангарья заболели коронавирусом за прошедшие сутки

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Общее число больных с начала пандемии превысило отметку в 100 тысяч человек.

Смертность постепенно снижается – за сутки скончались от новой инфекции 10 человек.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 742 человека. В больницах области остается 13 тысяч человек.

В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе, эксперты уже предсказали наступление четвертой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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