Еще 12 социальных объектов построят в Иркутске

Это школы, детские сады и спортивные комплексы, сообщили SIA.RU в мэрии.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию три объекта: крытый тренировочный каток с искусственным льдом в микрорайоне Университетский, общеобразовательную школу на 1275 мест по улице Багратиона, пристрой на 200 мест к школе № 75. В 2023 году – четыре школы: в микрорайоне Союз на 1225 мест, на улице Норильская на 1150 мест в случае одобрения заключения концессионный соглашений, начальные блоки на 500 мест каждый к школам №57 и №53. Прорабатывается вопрос о строительстве школ в микрорайоне Лисиха, в ИВВАИУ и на улице Ленской.

За основу градостроительной деятельности взят принцип комплексного развития микрорайонов.

– Возводятся не только квадратные метры жилья, но и детские сады, амбулатории на первых этажах, выполняется благоустройство. Сегодня строительные организации следуют принципам социальной ответственности, – отметил президент Союза строителей Иркутской области Юрий Шкуропат.