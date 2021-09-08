Дельфийские игры – 2024 могут пройти в Иркутской области

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи с призёрами ХХ молодёжных Дельфийских игр.

«Мы подготовим письмо с предложением провести Дельфийские игры 2024 года в Иркутской области. Это, несомненно, потребует больших усилий, тщательной подготовки материально-технической базы, чтобы всё прошло на самом высоком уровне», – сказал Игорь Кобзев.

Выступление делегации Иркутской области на юбилейных Дельфийских играх высоко оценил директор Исполкома Общероссийской общественной организации «Национальный Дельфийский совет России» Артемий Понявин, который также принял участие в церемонии награждения.

Он отметил, что «7-е место говорит о многом. Это показывает ту заботу, которую проявляют в регионе о талантливой молодёжи и в принципе о том, чтобы каждый мог развить свою одарённость». Также в режиме видеосвязи участников поздравил с победой председатель жюри номинации «Балалайка» ХХ молодежных Дельфийских игр России, профессор Андрей Александрович Горбачев.