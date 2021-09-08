Микрокредитная организация просила жителя Братска оплатить долг за однофамильца

Сумма штрафа за незаконные действия составила 200 тысяч рублей, сообщили SIA.RU в пресс-службе УФССП по Иркутской области

С претензией к приставам обратился житель Братска. Гражданину поступали звонки с требованиями погасить задолженность за однофамильца.

Таким образом, ООО «Сириус-Трейд» нарушило требования ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц».

В результате, арбитражный суд привлек юрлицо к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.