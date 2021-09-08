Сто тысяч мальков сазана выпустили в Братское водохранилище

Участие в акции приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщили SIA.RU в администрации Приангарья.

Выпуски рыбы производились в Иркутское, Братское, Усть-Илимское водохранилища, реку Лена, озеро Байкал на территории Республики Бурятии, а также в Забайкальском крае.

В этом году предприятием ООО «Байкальская рыба» в водоемы Иркутской области было выпущено около восьми миллионов мальков для воспроизводства рыбы.

Также Правительство региона оказывает поддержку предпринимателям, занимающимся развитием аквакультуры.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области предоставляет субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, а также на приобретение кормов или их компонентов. На финансирование мероприятий из областного бюджета в 2021 году выделено 5,2 млн рублей. За период 2016-2020 на это направление из региональной казны направлено 24,72 млн рублей.