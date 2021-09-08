Промышленное производство камер для сушки древесины запущено в Приангарье

Компания «Ирбис» начала в промышленных масштабах производить автоматические камеры для сушки древесины, сообщили SIA.RU в Корпорации экономического развития Иркутской области.

В этом году предприятие уже изготовило 26 камер с объемом загрузки 150 кубометров каждая. В Иркутской области подобное оборудование больше никто не производит. Местные лесопереработчики покупают его либо у производителей из других регионов, но чаще всего за рубежом.

Как рассказал руководитель компании «Ирбис» Григорий Воронцов, производством сушильных камер предприятие занимается несколько лет, но выйти на промышленные объемы удалось недавно. Компания планирует получить статус регионального инвестиционного проекта и дальше наращивать мощности. Корпорация развития Иркутской области оказывает «Ирбису» помощь в подготовке пакета документов для получения статуса РИП.