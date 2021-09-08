Организаторы «Дня Ч» проведут «Школу чтения» для взрослых онлайн

Открытый лекторий для родителей, педагогов, библиотекарей, читающих взрослых пройдет на платформе Zoom в сентябре-октябре, накануне осеннего праздника чтения «День Ч». Участников ждут встречи с экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска, которые расскажут о том, что мешает детям полюбить книги, какую роль играет чтение в становлении личности и как сориентироваться в мире современной литературы, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

– Праздник чтения «День Ч» с самого начала был адресован не только детям и подросткам, но и взрослым: родителям, педагогам, библиотекарям. Нам важно быть ориентиром в мире современной детской литературы, рассказывать о проблемах детского чтения. В условиях продолжающихся эпидемических ограничений онлайн-лекторий «Школа чтения» станет отличным дополнением к офлайн-программе «Дня Ч», – прокомментировала соорганизатор праздника чтения, директор магазина «Кукуля» Мария Бызова.

Онлайн-встречи будут проходить по четвергам, с 19 до 20 часов по иркутскому времени. Лекторий откроется 16 сентября выступлением Риммы Раппопорт (Санкт-Петербург), автора книги «Читай не хочу. Что мешает ребенку полюбить книги». Учительница русского языка и литературы, автор образовательного сайта «Мел» расскажет, что делать, если ребенок не хочет дружить с литературой, ненавидит сочинения и приносит домой низкие отметки, как привить любовь к чтению без насилия над личностью и зачем нужен шелест бумажных страниц тем, кто родился в XXI веке.

23 сентября кандидат филологических наук, эксперт ЕГЭ по литературе Маргарита Шиманская (Иркутск) поговорит со взрослыми о школьной классике – поделится с родителями и учителями своими рекомендациями о том, как работать с книгой, чтобы дети читали произведения по программе.

30 сентября разговор о детском чтении продолжится дискуссией на тему «Что запрещает детская литература». Заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ, кандидат педагогических наук Екатерина Асонова (Москва) расскажет, какие темы отсутствуют или запрещаются в детской литературе, а что превращается в мнимое табу и служит поводом для бурных обсуждений.

7 октября участников лектория ждет обзор современной детской литературы по возрастам. Книжный обозреватель и педагог Ольга Лишина (Москва) порекомендует ресурсы, на которые стоит ориентироваться при выборе книг, расскажет о важных новинках современных детских издательств.

Завершит работу лектория 14 октября лекция ведущего научного сотрудника лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ, кандидата педагогических наук Елены Романичевой (Москва) о смысловом чтении. Эксперт поделится советами о том, как научить ребенка понимать прочитанное.

Для участия в лектории «Школа чтения» на платформе Zoom нужно пройти регистрацию. Желающие также смогут посмотреть прямые трансляции и записи лекций на Youtube-канале праздника чтения «День Ч».

«Школа чтения» станет не единственным онлайн-проектом «Дня Ч» этой осенью. Организаторы планируют провести занятия по детским книгам об искусстве для детей Усть-Кута и Киренска на платформе Zoom, а также серию встреч с писателями и иллюстраторами для старшеклассников Иркутска и Усть-Кутского района. Все события пройдут при поддержке Иркутской нефтяной компании.

– «День Ч» постоянно развивает онлайн-активности: это позволяет существенно увеличить аудиторию фестиваля. В сентябре и октябре читателей всех возрастов ждёт новая увлекательная программа с участием писателей, книжных обозревателей и педагогов, затрагивающая самые актуальные темы, связанные с развитием книжной культуры в нашей стране, – отметил представитель группы компаний ИНК Сергей Евчик.