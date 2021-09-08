На Ново-Иркутской ТЭЦ начата комплексная замена основных элементов котельного агрегата №2

В рамках федеральной программы модернизации генерирующих объектов на Ново-Иркутской ТЭЦ Байкальской энергетической компании начата комплексная замена основных элементов котельного агрегата №2. Сегодня на станции состоялась разгрузка 92-тонного барабана котла, сообщили SIA.RU в пресс-службе компании.

Модернизации на станции началась с котлоагрегата №2, замена основных элементов которого продлится полтора года. С 2021 по 2022 годы планируется выполнить комплексную замену основных элементов котельного агрегата – барабан котла, топку котла, пароперегреватель и трубопроводы в пределах котла. На реализацию этого мероприятия компания выделит 1,162 млрд рублей. Затем аналогичные работы пройдут на других котельных агрегатах. Всего на Ново-Иркутской ТЭЦ установлено 8 котельных агрегатов суммарной паровой производительностью 4000 тонн/час.

Котел БКЗ 420-140-6, изготовленный Барнаульским котельным заводом, был введен в эксплуатацию в 1976 году. Он имеет один барабан, предназначенный для разделения пароводяной смеси и барботажной промывки насыщенного пара питательной водой. Оборудование выдерживает давление до 199 кг/см2 и температуру до 560⁰С. Помимо обновления оборудования, модернизация позволит повысить паропроизводительность котлоагрегата. Для этого по техническому заданию Ново-Иркутской ТЭЦ завод «Красный котельщик» (г. Таганрог) применил конструктивные решения, которые позволят увеличить производительность котла с 420 до 450 тонн/час. Новый барабан изготовлен из специальной жаропрочной стали с толщиной стенки 115 мм. Его внутренний диаметр – 1,6 метра, длина – 18,5 метров, а вес 92 тонны.

Из Таганрога в Иркутск на ТЭЦ барабан доставлен на специализированной платформе железнодорожным транспортом в собранном виде. Для перевозки была разработана и согласована со специалистами железной дороги индивидуальная схема погрузки. Для разгрузочных работ использовался специальный железнодорожный кран, который доставлен на станцию совместно с барабаном. Также было подготовлено место выгрузки и временного хранения барабана, закуплены специальные стропы.

Директор Ново-Иркутской ТЭЦ Александр Кровушкин:

«В период изготовления барабана в Таганроге специалисты службы металлов Ново-Иркутской ТЭЦ совместно со специалистами завода-изготовителя контролировали каждый сварной шов. Масштабная замена оборудования на станции – амбициозная задача для всего коллектива станции, проведена подготовительная работа, впереди несколько лет серьезной работы по обновлению оборудования».

Ещё основатель компании En+ Group Олег Дерипаска определил основные направления развития компании, сделав приоритетными -- технологическое развитие и модернизацию.

Руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков:

«Для En+ Group и иркутской энергосистемы модернизация ТЭЦ является историческим событием. Обновление направлено на снижение рисков аварий, повышение надежности ТЭЦ и готовности теплоисточника к росту теплопотребления. До 2025 года будут модернизированы 28% от установленной мощности ТЭЦ высокого давления Байкальской энергетической компании. Затраты на обновление не отразятся на розничных потребителях тепловой энергии. Модернизация тепловых станций по программе КОММод реализуется и на других ТЭЦ компании в Иркутской области – Усть-Илимской ТЭЦ, ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-11. Проекты модернизации теплоэлектростанций En+ Group ранее успешно прошли конкурентный отбор мощности на 2022-2025 годы, показав свою экономическую эффективность. Модернизация оборудования на ТЭЦ повысит не только их надежность, но и улучшит экологическую ситуацию в Иркутской области».