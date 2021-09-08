Телефонные аферисты лишили денег работницу шелеховского завода

Жертву они нашли на популярном сайте бесплатных объявлений, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Потенциальные покупатели нашлись быстро. Обговорив цену и размер продаваемого бандажа, злоумышленники сразу предложили перевести деньги, пообещав, что вечером за покупкой приедет курьер. После чего у жертвы сначала выведали картой какого банка она пользуется и сказали, что по номеру телефона «их банк чужую карту не распознает».

Предложение женщины о передаче денег через курьера мошенники не приняли, и всё-таки настояли на переводе денежных средств по номеру карты. Обнадёживая продавца, аферисты попросили продиктовать данные банковской карты. Понимая, что связалась с мошенниками, заявительница пыталась дозвониться до банка, чтобы заблокировать карту, но злоумышленники непрерывными звонками отвлекали её от цели. Когда удалось связаться с оператором, шелеховчанка узнала, что сбережения уже переведены на счёт неизвестных.