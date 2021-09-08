Путин и Шойгу отдыхают в Сибири

Президент вернулся в Москву 8 сентября, сообщает ТАСС.

«По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири, – отметил представитель Кремля. – Скоро будет в Москве, мы вам сообщим».

Пресс-секретарь президента не уточнил конкретное место отдыха Путина, но подтвердил, что глава государства находится в компании Шойгу. Отвечая на просьбу рассказать, как президент проводит время в Сибири, Песков перечислил: «тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее» – «обычный отдых».