Госуслуги без комиссии – с картами «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье»

Платёжная система «Мир» и портал Госуслуги вновь отменили комиссию. Теперь оплачивать картой «Мир» без переплат можно следующие услуги:

любые штрафы за нарушение правил дорожного движения;

штрафы за парковку — в Москве и других городах;

штрафы Ространснадзора и Госадмтехнадзора Московской области.

Акция продлена до 23 июня 2022.

Заказать карту «Мир» или «Мир Maestro» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».

* Акция действует с 24 июня 2019 г. по 23 июня 2022 г. Сведения об Организаторах Акции, о правилах её проведения размещены на сайтах Организаторов акции (www.gazprombank.ru, www.nkomobi.ru, www.mtsbank.ru) и privetmir.ru.