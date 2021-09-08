Банк «Приморье» предложил новый специальный вклад с доходностью до 6,7% годовых

Банк «Приморье» представляет новый специальный вклад для клиентов, проживающих за пределами домашнего региона. Открыть депозит «Приморский» могут клиенты во всех отделениях банках, за исключением офисов в Приморском крае*, на срок 181 или 385 дней.

Вклад открывается в рублях, ставка по нему составляет: 6,5% при открытии на срок 181 день и 6,7% при открытии на 385 дней. При этом минимальная сумма для открытия вклада не ограничена. Также не ограничена минимальная сумма для пополнения вклада. Внести дополнительные средства на вклад возможно в течение 60 дней с даты открытия вклада безналичным путем или наличными денежными средствами. Пополнение в терминалах осуществляется с идентификацией по пластиковой карте, пополнение в банкоматах не предусмотрено.

При открытии вклада можно выбрать способ выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов или ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии).

Подробную информацию о вкладе «Приморский» можно узнать на сайте Банка «Приморье», а также у специалистов Контакт-центра : 8 800 200 20 86 (круглосуточно и бесплатно).

Напомним, что офисы Банка «Приморье», помимо Приморского края, расположены в следующих регионах: Хабаровск, Южно-Сахалинск , Иркутск, Москва, Санкт-Петербург .