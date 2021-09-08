Банк «Приморье»: Путешествия по России с cash-back 20% продолжаются

Национальная платежная система «Мир» до 14 сентября 2021 года продлевает акцию путешествий по России с выгодой до 20%. Принять участие в ней могут и держатели карт «Мир» Банка «Приморье».

Чтобы стать участником акции, нужно:

Зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности на сайт мирпутешествий.рф или privetmir.ru/russiatravel/.

Выбрать направления по всей России продолжительностью от 2 ночей от туроператоров, отелей и агрегаторов на сайте мирпутешествий.рф.

Оплатить поездку зарегистрированной картой «Мир» в период с 16 июня по 14 сентября 2021 года на странице акции на сайте выбранного партнера Программы.

Отдохнуть в период с 1 октября по 24 декабря 2021 — при размещении в отелях, гостиницах и санаториях. В круиз или ж/д тур можно отправиться с 1 сентября по 24 декабря 2021.

тур можно отправиться с 1 сентября по 24 декабря 2021. Получить cash-back 20%, максимальная сумма возврата — 20 000 рублей за одну покупку.

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».

* Минимальная продолжительность поездки: 2 ночи (3 дня). Обращайте внимание на детали при оплате поездки. Ограничений по стоимости путешествия нет. Количество поездок в рамках программы не ограничено. Подробная информация об акции размещена на сайтах сайт мирпутешествий.рф или privetmir.ru/russiatravel/.