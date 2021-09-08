Всероссийская акция «Сохраним лес» прошла в Иркутском районе при поддержке ИНК

«Иркутская нефтяная компания» выступила региональным спонсором Всероссийской акции «Сохраним лес», которая состоялась 7 сентября. Мероприятие поддержали губернатор Игорь Кобзев, врио заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, а также волонтеры, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

В акции участвовали и сотрудники ИНК. Высадка 5,6 тыс. саженцев на 3 га горельника прошла вблизи деревни Московщина, в 35 километрах от Иркутска. Планируется, что в 2021 г. в регионе высадят около 295 тыс. деревьев.

«В основном речь идет о землях лесного фонда, где планируем проводить посадку сеянцев хвойных пород. Также высадки пройдут в поселках, возле школ, больниц и городских парков культуры и отдыха. Я призываю всех желающих присоединяться к нашим активностям. Мы должны сообща помогать нашей земле быстрее восстанавливаться после пожаров», – отметил губернатор Игорь Кобзев.

«Иркутская нефтяная компания в числе всех крупных компаний нашей страны участвует в программах лесовосстановления как в рамках законодательства, изменения в которое произошли в 2021 году, так и выходя за его рамки, участвуя в экологических акциях «Сад памяти» и «Сохраним лес». Своим вкладом мы вносим частичку в общее дело – в сохранение и восстановление лесов, которые являются легкими нашей планеты. Поэтому заботиться о лесах – наш долг» – рассказала директор департамента по региональной политике ИНК Ольга Харина.

Одна из крупнейших всероссийских экологических инициатив «Сохраним лес» стартовала 21 августа в Якутии. Акция реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Организаторы – Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти». В настоящее время высажено 5 млн деревьев, за осень 2021 года планируется высадить еще 70 млн саженцев.