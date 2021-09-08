Банк «Открытие» упростил валютные платежи для корпоративных клиентов

Валютные платежи для крупных корпоративных клиентов стали быстрее, удобнее и проще благодаря ряду новых сервисов в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн», сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Теперь при валютных платежах реквизиты счета контрагента и иностранного банка – получателя средств проверяются автоматически с помощью стандарта IBAN (международный номер банковского счета). Это снижает количество ошибок при формировании платежных поручений и исключает возвраты валютных платежей от банков – контрагентов. Кроме того, корпоративным клиентам банка «Открытие» доступен справочник уникальных номеров контрактов. Это позволяет проверить правильность уникальных номеров, стоящих на учете внешнеторговых контрактов и кредитных договоров, чтобы корректно оформить платеж.

Банк также запустил сервис, который автоматически заполняет документы валютного контроля при их создании в ДБО, что значительно экономит время клиентов. Появилась возможность выгрузки онлайн-отчетов по платежам и справкам о подтверждающих документах в рамках УНК.

«В 2020-2021 гг. банк «Открытие» комплексно автоматизировал сервисы для корпоративных клиентов. Теперь в ДБО у них есть полный набор возможностей для работы с контрагентами в РФ и за рубежом. Это быстро, удобно и безопасно, – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие». Одним из ключевых приоритетов в 2021 году для нас является формирование транзакционной линейки, превосходящей рыночные аналоги, и мы рады предоставить максимально полезные и удобные сервисы для наших клиентов с ВЭД – от комфортного режима работы и гибких тарифов до современных цифровых услуг. До конца года мы дополнительно предложим ряд новых продуктов: например, клиенты смогут получать уведомления о выпущенных в их пользу платежах и отслеживать их нахождение – SWIFT GPI – Inbound Tracking.