Иркутяне стали пить меньше на 7%

Спиртное в Иркутской области пьют всё реже. По данным Росстата, в первом квартале 2021 года горячительные напитки в регионе потребляли на 7% меньше, чем в прошлом году. Примечательно, падает интерес к водке, а к более дорогому и качественному алкоголю, наоборот, растет.

В торговой сети «Слата» подтверждают данный тренд: если в первой волне пандемии был рост продаж в апреле-мае 2020 г, то затем потребление вновь пошло на спад, однако со 2 квартала 2021 года отмечается рост интереса к более качественному и дорогому алкоголю, в среднем + 5,5 % в штуках.

Ирина Береснева, коммерческий директор ТС «Слата»:

– По нашим данным, в крепком алкоголе, за первое полугодие 2021 года, продолжается снижение продаж водки. Падение в данной категории наблюдается уже несколько лет в связи с ежегодным ростом МРЦ – минимальной розничной цены на данную категорию, установленную государством. При этом мы видим устойчивый рост интереса к более качественному алкоголю. Так, больше всего вырос в продажах джин – на 58% в штуках за первое полугодие 2021 года к аналогичному периоду прошлого, текила – на 26 %, виски – на 11%, коньяк – на 10%.

В сети «Слата» отмечают, что заметный рост продаж алкоголя в штуках связан с расширением ассортимента и предложения, как на рынке России, так и в сети, а также с более агрессивной ценовой политикой во втором квартале, увеличением доли промо и увеличением доли позиций, продающихся по EDLP (Every Day Low Price – каждый день низкая цена) модели.

Мария Гаранина, руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ:

– Важно отметить, что подход EDLP все чаще входит в стратегию ритейлеров не только в категории алкоголя, но и других, чему способствуют меняющиеся макро тренды, снижение покупательской способности, а также усиление конкуренции между брендами и СТМ.

В сети «Слата» отмечают, что еще одним важным изменением, способствующий снижению цен в рознице, является перевод поставок напрямую от импортеров.

«Пандемия внесла существенные изменения в модели, как продаж, так и потребления. Компания «Слата» целенаправленно взяла курс на заключение прямых контрактов с производителями и импортерами в 2021 году, что исключает дополнительное звено – дистрибьютеров – и позволяет снижать розничные цены для покупателей. Прямые договоры и открытие своего логистического хаба в Москве и Иркутске позволяет самим отбирать популярные бренды от производителей и импортеров, а не ставить на полку то, что привезли в регион дистрибьютеры. Ассортимент в течение текущего года сильно изменился и будет меняться далее с учетом российских трендов и предпочтений», – добавила Ирина Береснева.

Одним из ключевых трендов, который будет влиять на предложение и спрос в ближайшие пять лет обусловлен и вступлением в силу нового закона «О виноградарстве и виноделии» в июне 2020 года.

Алексей Симбирев, категорийный менеджер группы «алкоголь» ТС «Слата»:

– В России уже давно появились виноделы, у которых качество производимых вин соответствует импортным аналогам, а зачастую и превосходит их. Но, говорить, что мы стали винодельческой страной в полном смысле этого слова, еще рано. Так как своего качественного винограда не хватает, а высаженные в последние годы лозы, начнут давать урожай необходимого качества только через 5-7 лет. Поэтому прорыв в данном алкогольном сегменте еще впереди. Но уже доля российских производителей в группе тихих вин в структуре продаж сети постепенно увеличивается. Как показывают продажи в формате «Слата», покупатель все чаще выбирает российские вина в среднем и премиум-сегменте.