Аварийные скважины «Усольехимпрома» ликвидируют до конца октября

Ранее в безопасное состояние приведены 17 аварийных емкостей, содержащих токсичные вещества, сообщили SIA.RU в администрации области.

Благодаря установке противофильтрационной завесы и нефтяных ловушек ликвидирована угроза залпового выброса нефтепродуктов в бассейн реки Ангара.

В рамках круглого стола с участием Экологического совета Иркутской области при Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты Российской Федерации обсудили направления социально-экономического развития Усолья-Сибирского, реализацию проекта по ликвидации накопленного экологического вреда на территории города, перспективы развития промышленности в Усолье, а также реализацию в городе образовательных проектов в сфере экологии.

По итогам круглого стола было отмечено, что Росатом завершает первоочередные мероприятия по рекультивации промышленной площадки «Усольехимпрома», и в ближайшее время представит проект рекультивации всей территории.