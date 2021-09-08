С 1 сентября Примсоцбанк снова запустил акцию «Малина 2»

С 1 сентября в Примсоцбанке снова запустили акцию «Малина 2». В её рамках возможно оформление ипотеки на покупку квартиры или рефинансирование действующего ипотечного кредита только по паспорту и СНИЛС с минимальным первоначальным взносом 20%.



Важный момент, для клиентов, готовых предоставить документы о доходах и трудоустройстве, доступна ипотека с первоначальным взносом 10% от стоимости приобретаемой квартиры.



Для участия в акции необходимо подать заявку на ипотечный кредит с 01.09.2021 по 17.12.2021 года и подписать кредитный договор до 31.12.2021 года. Минимальная сумма кредита по условиям акции может составить 500 000 рублей, максимальная – 6 миллионов рублей. Процентная ставка в рамках акции составит 10,3% годовых, срок кредитования от 3 до 30 лет.



Узнать подробнее об условиях ипотечной акции «Малина 2» можно на сайте Примсоцбанка, а также по телефону 8(800)350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.