«Примсоцл@йн» стал лучшим мобильным банком для Android

Мобильное приложение Примсоцбанка – «Примсоцл@йн» вошло в ТОП-20 лучших мобильных банков для Android середины 2021 года по версии Brobank.

Рейтинг опирается на данные Google Play и App Store, то есть на мнение самих пользователей приложений. Примсоцбанк занимает в нём 15 строчку. По словам экспертов финансового портала, оценка мобильных приложений – динамичный показатель. Во-первых, в связи с меняющимся мнением пользователей, а во-вторых, с модернизацией программ.



Отметим, приложения для дистанционного использования финансовых услуг в Google Play более высоко оцениваются пользователями и являются более популярными, если опираться на число отзывов. На них приходится 61,18% от их общего числа.



Для справки: «Примсоц Л@йн» — сервис дистанционного обслуживания, личный офис банка в интернет, доступный круглосуточно. Сервис позволяет клиенту банка получать полноценное обслуживание, не посещая офис: оплачивать услуги жилищно-коммунальных служб, городской и междугородной связи, интернет-провайдеров и других организаций. С помощью сервиса «Примсоц Л@йн» можно оперативно узнавать остатки и историю операций по банковским счетам, погашать кредиты, совершать переводы как между своими счетами, так и на счета третьих лиц, в том числе переводы на счета, открытые в других банках и осуществлять конвертацию валют.