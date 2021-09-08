Новости ПСБ участвует в создании диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области В ходе Международного военно-технического форума «Армия - 2021» ПСБ, Министерство промышленности и энергетики Ростовской области и ПАО «Гранит» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области. Документ подписали руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и генеральный директор ПАО «Гранит» Валерий Панасенко.



Согласно договоренностям, на базе производственных мощностей ПАО «Гранит» планируется создание специального промышленного технопарка, который будет аккумулировать и развивать диверсификационные проекты предприятий ОПК со всей области и из соседних регионов. Резиденты технопарка получат доступ к его технологической инфраструктуре: им в частности, будет доступно офисное, лабораторное и производственное оборудование. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Ростовской области, ее социально-экономическому развитию и привлечению инвестиций в интересах реализации национальных проектов Российской Федерации.



Антон Дроздов отметил: «Технопарк даст дополнительный импульс для увеличения и расширения ассортимента производства гражданской продукции ПАО «Гранит». Кроме того, это позволит привлечь малый и средний бизнес в промышленность Ростовской области. Мы рассчитываем также, что технопарк станет первой в своем роде площадкой для стимулирования создания и реализации диверсификационных проектов с участием МСП. В дальнейшем мы планируем распространить наш опыт организации подобных диверсификационных технопарков в других регионах страны, что значительно поможет в достижении цели диверсификации ОПК».



Андрей Савельев поделился статистикой: «В настоящее время Ростовская область динамично развивается. По итогам полугодия регион сохраняет лидирующие позиции в Южном Федеральном округе по значению показателя «Индекс промышленного производства» (114,0% к уровню соответствующего периода прошлого года, по ЮФО – 106,0%, по России – 104,4%). Драйверами промышленного развития, безусловно выступают индустриальные парки, промышленные кластеры, технопарки и для нас принципиально важно продолжить последовательное развитие инфраструктуры бизнеса. Сегодня в повестке дня проект создания первого в регионе промышленного технопарка в сфере высоких технологий. Реализация инвестпроекта позволит нам не только выстроить взаимодействие между коммерческими, научными и финансовыми структурами, сформировать современную технологическую среду, но и создать пилотную бизнес-модель для решения стратегической задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса области».



Валерий Панасенко уточнил: «Уникальность проекта заключается в том, что промышленный технопарк «ГРАНИТ», созданный на базе имущественного комплекса частного оборонного предприятия, формируется как развивающаяся экосистема наукоемких предприятий, где рыночные и инженерные компетенции резидентов интегрируются с технологическими и экспертными возможностями управляющей компании. То есть, мы собираемся зарабатывать не столько на аренде производственных площадей и предоставлении энергоресурсов резидентам, сколько на их капитализации за счет глубокого взаимного участия в бизнесе».



Для справки:



ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы. Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и около 10 тысяч банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.



ПАО «Гранит» создано в 1958 году. Выпускаемая предприятием продукция используется в наземной стационарной и передвижной аппаратуре зенитно-ракетных комплексов, авиационной аппаратуре, аппаратуре в составе автоматизированных систем управления воздушным движением и соответствует мировым стандартам качества. eg

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