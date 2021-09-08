ПСБ и ФГАУ «Росжилкомплекс» подписали соглашение о сотрудничестве

В ходе Международного военно-технического форума «Армия - 2021» ПСБ и ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов и начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков.

В соответствии с соглашением ПСБ предоставит комплекс банковских услуг сотрудникам ФГАУ «Росжилкомплекс» в рамках зарплатного проекта, который в том числе включает специальные условия по кредитным продуктам и депозитам, ипотеке и программам рефинансирования. Также стороны планируют запустить ряд совместных программ и мероприятий, направленных на привлечение кадров и развитие финансовой грамотности среди сотрудников ФГАУ "Росжилкомплекс".

На церемонии подписания Константин Басманов отметил: «Мы ценим сотрудничество с «Росжилкомплексом», выполняющим ответственную задачу по управлению жилищным фондом Вооруженных Сил России. В рамках зарплатного проекта банк готов предоставить все необходимые ресурсы для расширения социального пакета работодателя с целью создания конкурентных условий труда и привлечения лучших кадров для работы в учреждении».

«Росжилкомплекс – специализированная организация Минобороны России, созданная в рамках перехода на единую систему содержания и управления жилищным фондом. Для нас важно не просто выстроить клиентский сервис и обновить подходы к жилищному обеспечению военнослужащих, но и создать комфортные условия для сотрудников учреждения. Возможности, которые предоставит ПСБ, будут способствовать финансовому благополучию наших сотрудников. Финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне в свою очередь позитивно скажутся на качестве работы сотрудников учреждения и выполнении возложенных на них задач», - подчеркнул Валерий Абраменков.

Для справки:

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы. Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и около 10 тысяч банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.

ФГАУ «Росжилкомплекс» является специализированной организацией Минобороны России, осуществляющей полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы. Учреждение призвано осуществлять весь спектр работ по распоряжению специализированного жилищного фонда. Ранее данные функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями. Централизация позволит автоматизировать процесс заселения жилых помещений, сократить временные затраты на принятие и реализацию управленческих решений. «Росжилкомплекс» имеет более расширенный функционал: ремонт жилых помещений; благоустройство и содержание жилых зон, техобслуживание и текущий (капитальный) ремонт инженерных сетей, лифтового оборудования, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения, включая аварийное и диспетчерское обслуживание, текущий ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации, благоустройство и содержание жилых зон, обслуживание многоквартирных домов.