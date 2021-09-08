Быстрее, надежнее и удобнее: Росбанк запустил новое мобильное приложение для клиентов – физических лиц

Росбанк запустил новое мобильное приложение для частных клиентов. Новая версия приложения РОСБАНК Онлайн выполнена в единой стилевой концепции интерфейса, дополнена расширенным функционалом. Новое приложение отвечает современным требованиям, предъявляемым к мобильному банкингу: это еще более безопасное, быстрое и стабильное финансовое пространство с новыми возможностями и интуитивно понятным интерфейсом.

Приложение работает на платформах iOS и Android. В новом приложении упрощен процесс авторизации: так, при первом входе в приложение пользователю необходимо ввести только логин и код из смс, затем задать PIN и в дальнейшем входить в приложение с помощью PIN или отпечатка пальца / FaceID. Восстановить доступ к приложению можно по номеру счета или карты.

В РОСБАНК Онлайн реализована единая история операций по всем счетам и картам клиента, которая содержит информацию о начисленных баллах по программе лояльности #МожноВСЁ, при этом история доступна за весь период использования продукта.

В приложении можно подключить автоматический поиск задолженности по налогам, штрафам ГИБДД и другим государственным начислениям: для этого необходимо указать ИНН, СНИЛС, свидетельство регистрации ТС или водительское удостоверение. На главном экране будет высвечиваться сообщение о найденном новом начислении.

В чат с сотрудником поддержки теперь можно прикреплять файлы и сканы документов. В новом приложении можно подать любое заявление в разделе «Справки и выписки» через заявление в свободной форме.

Пользователям приложения доступны все виды переводов: между своими счетами, обмен валюты, клиенту Росбанка (по номеру телефона, карты, счета), клиентам других банков через СБП, с карты на карту и по свободным реквизитам (физ. лицам, юр. лицам, в бюджет). По каждому переводу можно сформировать подтверждающий документ в виде платежного поручения или квитанции. Клиенты также могут привязать к приложению карты других банков для переводов с карты на карту.

В приложении можно открыть вклад, сберсчёт, выпустить дебетовую или кредитную цифровую карту, подать заявку и получить одобренный онлайн кредит, открыть текущий счет, оплатить мобильную связь, интернет, ЖКХ, налоги и штрафы, товары и услуги по QR-коду. В РОСБАНК Онлайн доступны функции управления банковскими продуктами: клиенты могут управлять автокредитом, ипотекой, пополнять вклады, частично или полностью гасить кредиты, закрывать вклады.

Пользователи могут скрыть счета или карты в списке своих продуктов, например, для безопасного использования приложения в общественных местах.

“Мы ставили перед собой амбициозную задачу переделать и мобильное приложение, и всю backend-составляющую. В фокусе нашего внимания находились клиентоориентированность, скорость, стабильность и соответствие нового видения приложения бизнес-стратегии банка. Для достижения этой цели мы перестраивали процессы в банке, вводили новые пласты исследований и пробовали новые продуктовые подходы. В итоге мы получили мощную, гибкую, масштабируемую платформу, которая будет развиваться вместе с банком и его клиентами”, - отметил директор департамента цифрового развития розничного бизнеса Росбанка Павел Меньшиков.