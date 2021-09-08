Россельхозбанк сообщил о начале зачислений соцвыплат на счета пенсионеров и военнослужащих

Россельхозбанк информирует о начале зачислений единовременных социальных выплат пенсионерам (10 000 рублей) и военнослужащим (15 000 рублей) (Указы Президента РФ от 24.08.2021 № 486, 487, от 30.08.2021 № 503) на счета, открытые в Банке.

Указанные, а также все последующие единовременные выплаты в рамках мер государственной социальной поддержки населения, не подлежат списанию в счет погашения кредита и/или задолженности по нему без Вашего дополнительного распоряжения.

Для выполнения обязательств по заключенному Вами кредитному договору необходимо самостоятельно внести сумму очередного платежа. В случае Вашего намерения направить сумму/часть суммы вышеуказанных выплат на погашение кредита, Вам следует обратиться в подразделение Банка для подписания распоряжения о направлении полученной единовременной социальной выплаты в счет погашения кредита и/или задолженности по нему.

Для семей с детьми:

Дополнительно в отношении средств единовременной социальной выплаты семьям с детьми (10 000 рублей) (Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 396) сообщаем следующее.

Ранее полученные выплаты семьям с детьми направлялись в погашение кредита и/или задолженности по нему без Вашего дополнительного распоряжения на основании заранее данного плательщиком акцепта или распоряжения на периодический перевод денежных средств со счета.

При желании вернуть указанные средства (их часть), ранее списанные в счет погашения обязательств по кредитному договору, рекомендуем Вам обратиться в подразделение Банка для оформления соответствующего заявления.

Обращаем внимание, что при возврате единовременных социальных выплат, ранее списанных в счет погашения обязательств по кредитному договору, будет сформирована просроченная задолженность. Информация о формировании просроченной задолженности будет отражена в Вашей кредитной истории.

Также Вы можете обратиться в подразделение Банка для оформления заявления об исключении счета (отзыва заранее данного плательщиком акцепта или распоряжения на периодический перевод денежных средств), на который поступают единовременные социальные выплаты из списка счетов, используемых для погашения кредита.