"Эксперт РА" подтвердил рейтинг страховой компании "РСХБ-Страхование жизни" на уровне ruAA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «РСХБ-Страхование жизни» на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

«Агентство отметило положительное влияние следующих факторов: 9 места по совокупным взносам среди страховщиков жизни, высоких показателей рентабельности капитала, высокого качества и диверсификации кредитного портфеля, сбалансированности активов и пассивов компании по срокам и по валютам, невысокой доли расходов на ведение дела, низкого отношения кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса, а также высокого финансового потенциала материнской структуры – АО СК «РСХБ-Страхование», - прокомментировал генеральный директор ООО «РСХБ-Страхование жизни» Андрей Чуйко.

Активы компании на 30.06.2021 составили 27,5 млрд рублей, собственные средства – 1,6 млрд рублей, уставный капитал – 450 млн рублей, за 1 полугодие 2021 года сумма страховых премий составила 5,0 млрд рублей.

ООО «РСХБ-Страхование жизни» создано в ноябре 2017 года и входит в Группу АО «Россельхозбанк». Компания начала продажи в марте 2018 года и специализируется на страховании жизни и медицинском страховании. По результатам работы в 2020 года ООО «РСХБ-Страхование жизни» занимает 9 место в рейтинге компаний по страхованию жизни (по данным Всероссийского союза страховщиков). Резервы компании на настоящий момент составляют более 20 млрд руб.

Компания реализует свои продукты через банковский канал продаж и интернет – в первую очередь клиентам АО «Россельхозбанк». Более подробно на сайте: http://www.rshbins-life.ru.