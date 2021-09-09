Солид Банк повысил ставку по вкладу «Осенний» до 7% годовых

С 1 сентября 2021 года Солид Банк повысил ставку по своему традиционном вкладу «Осенний» с повышенной ставкой до 7% годовых.

Вклад пополняемый: почти весь срок вклада можно вносить дополнительную сумму на вклад, тем самым увеличивая доход. Сумма дополнительных взносов не ограничена.



Помимо повышенной доходности вклад привлекателен тем, что он относится к классическим «чистым» вкладам, то есть для получения максимальной ставки по вкладу не требуется никаких дополнительных действий и подключения дополнительных «скрытых» услуг.



«Классические, «чистые» банковские вклады сейчас редкость. За обещаниями повышенных процентов банки зачастую прячут комбинированные продукты. Российско-японский Солид Банк уважает желание клиентов пользоваться понятными классические услугами и предлагает вклады без дополнительных условий,» - комментирует запуск вклада Председатель Правления АО «Солид Банк» Игорь Вячеславович Возисов.



Условия вклада «Осенний»: