Солид Банк повысил ставку по вкладу «Осенний» до 7% годовых

С 1 сентября 2021 года Солид Банк повысил ставку по своему традиционном вкладу «Осенний» с повышенной ставкой до 7% годовых.
Вклад пополняемый: почти весь срок вклада можно вносить дополнительную сумму на вклад, тем самым увеличивая доход. Сумма дополнительных взносов не ограничена.
Помимо повышенной доходности вклад привлекателен тем, что он относится к классическим «чистым» вкладам, то есть для получения максимальной ставки по вкладу не требуется никаких дополнительных действий и подключения дополнительных «скрытых» услуг.
«Классические, «чистые» банковские вклады сейчас редкость. За обещаниями повышенных процентов банки зачастую прячут комбинированные продукты. Российско-японский Солид Банк уважает желание клиентов пользоваться понятными классические услугами и предлагает вклады без дополнительных условий,» - комментирует запуск вклада Председатель Правления АО «Солид Банк» Игорь Вячеславович Возисов.
Условия вклада «Осенний»:
- Сумма: от 50 000 руб.,
- Срок: 367 дней,
- Ставка: с 1-ого по 181-ый день – 6,50% годовых, с 182-ого по 267-ой день – 7,00% годовых,
- Ежемесячное начисление и выплата процентов,
- Пополнение – первые 337 дней на неограниченную сумму,
- Льготное закрытие вклада через 6 мес. с сохранением процентов (6,5%) за фактический срок нахождения средств на вкладе с 1-ого по 181-ый день,
- Расходные операции и пролонгация не предусмотрены.