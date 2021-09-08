В Тверской области открыта племенная ферма более чем на 800 голов КРС породы-рекордсмена

8 сентября в Конаковском районе Тверской области состоялось торжественное открытие фермы по выращиванию молодняка высокопродуктивной голштинской породы крупного рогатого скота. Запуск проекта стоимостью 339 млн рублей, совместно реализованного ГК «Агропромкомплектация» и Россельхозбанком, позволит ежемесячно давать молочнотоварным предприятиям региона более 100 голов голштинской породы – рекордсмена по надоям. В открытии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Павел Марков и генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков.

Открытое предприятие входит в состав АО «Агрофирма Дмитрова Гора», которая в конце 2017 года получила статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы.

Ферма рассчитана на 850 мест, при этом к началу 2022 года численность нетелей голштинской породы превысит 420 голов (половина плановой загрузки). По достижении возраста от 14 до 26 месяцев нетели будут готовы к продаже.

«Самодостаточность в молочной отрасли – один из приоритетов Доктрины продовольственной безопасности. Поэтому важно развивать собственный племенной фонд, реализовывать проекты по созданию конкурентоспособного селекционного генетического материала. Работа новой фермы позволит ежемесячно предлагать рынку по 117 голов высокопродуктивного молодняка племенных животных, что позволит решить задачу в бесперебойном комплектовании агропредприятий региона. Вижу в этом событии пример результативного партнёрства Россельхозбанка, нашего партнёра ГК «Агропромкомплектация» и руководства Тверской области», – сказал на открытии Павел Марков.

«Животноводство – одно из приоритетных направлений деятельности Группы компаний, – подвёл итог генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков. – Наша стратегия интенсивного развития предусматривает реализацию крупных инвестпроектов в области молочного животноводства и переработки молока на территории Конаковского и Ржевского районов Тверской области. Отрадно, что наши проекты неизменно находят поддержку у Минсельхоза РФ и правительства региона. Мы их реализуем совместно с нашим надёжным партнером – Россельхозбанком. Уверен, что реализация этих планов и возведение новых активов Группы компаний станут весомым вкладом в экономическое и социальное развитие области».

«Агропрокомплектация является флагманской компанией не только тверского, но общероссийского рынка. Предприятие обладает высокими компетенциями и входит в число лучших производителей молочной продукции и мяса, – отметил Игорь Руденя. – Производственные показатели, которые демонстрирует компания, являются эталонными для отрасли. Это устойчивость экономического развития, а также мотивация персонала. Уровень заработной платы соответствует показателям ведущих предприятий. За это хочу выразить отдельные слова благодарности руководству компании. Это залог уверенности в завтрашнем дне – когда люди работают на развивающемся производстве с высоким уровнем корпоративной культуры».