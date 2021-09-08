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Кредитные карты ПАО «Восточный» перейдут на обслуживание в Совкомбанк

11 октября 2021 г. на основании договора об уступке прав требований и обязанностей кредитные карты ПАО «Восточный» перейдут на обслуживание в ПАО «Совкомбанк» на условиях карты «Халва».

Карты продолжат действовать в обычном режиме, их НЕ нужно будет заменять. По ним будет можно делать покупки в рассрочку 0% и все привычные операции. Кроме того, добавится много НОВЫХ возможностей от Халвы:

  • Рассрочка 0% - до 18 месяцев на любые покупки в более 230 000 магазинах-партнерах Халвы.
  • Подписка «ХАЛВА.ДЕСЯТКА» и суперопция «ВСЕ И ВЕЗДЕ» на 4 месяца в ПОДАРОК.
  • Снятия, переводы и покупки заемными средствами в рассрочку БЕЗ КОМИССИИ.
  • До 10% кэшбэк за покупки.
  • До 5% на остаток собственных средств.
  • БЕСПЛАТНОЕ обслуживание по карте.
  • И многие другие супербонусы Халвы.

В ближайшее время все клиенты получат уведомления с подробной информацией об условиях перехода. Следите за новостями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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