Ремонт улицы Горной в Иркутске завершат до конца сентября

Работы по ремонту улицы Горной в Иркутске завершены на 50%, сообщил председатель комитета городского обустройства Роман Орноев. Восстановление дороги протяженностью 400 метров проходит в новом для города ключе – помимо стандартных работ будут созданы велосипедная дорожка, дополнительные тротуары и газоны. По мнению жителей, улица должна иметь больший уклон в сторону пешеходного движения из-за близости торговых центров и развлекательных объектов.

– Эта улица примечательна не только современными решениями с пешеходной и велосипедной инфраструктурой. Прежде чем начать работы с асфальтом, были полностью заменены все подземные инженерные коммуникации. Подрядчику осталось закончить асфальтирование и обустройство тротуаров, он обещает это сделать до конца сентября, – добавил Роман Орноев.

Кроме того, на улице применяется технология укладки асфальта в два слоя, что существенно повышает долговечность полотна. Для верхнего слоя применят самый прочный тип асфальтобетона марки «ЩМА». По проекту тротуары будут выполнены из плитки, а велодорожки из асфальта. В местах пешеходных переходов обустроят специальные наплывы, которые не позволят парковать автомобили вплотную к «зебре». Изменится схема парковки транспорта, стоянка будет возможна только параллельно тротуарам.

По словам мэра города Руслана Болотова, решение по сужению улицы Горной вызывает у автомобилистов смешанные чувства.

– Даже сегодня мы встретили несколько противников сужения улицы. Однако я уверен, что центр Иркутска должен становиться удобнее для пешеходов и велосипедистов, – подчеркнул он. – Улицы исторической части города в свое время были рассчитаны на 50-100 тысяч населения. Сегодня нагрузка на них чрезмерно высока. Поэтому нам предстоит комплексная работа по обновлению пассажирского транспорта, созданию выделенных полос, ограничению въезда в центр некоторых видов транспорта, созданию перехватывающих парковок и проведению других мероприятий, которые позволят разгрузить город. При этом, мы будем строить новые развязки и реконструировать транспортные магистрали, но за пределами центра.