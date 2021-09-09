Минфин может удивить рынок новыми налогами

В первой половине дня отечественный рынок решил продолжить коррекцию. Индекс МосБиржи в моменте опускался до 3984,64 п. Однако в условиях достаточно устойчивого притока новых инвесторов на финансовый рынок подобные просадки, как правило, весьма резво выкупаются. К середине регулярной сессии рублёвый индекс уже вышел в плюс, игнорируя какие-либо негативные сигналы, которые, кстати, присутствуют на рынке, считает Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям:

– По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4021,96 п. (+0,29%), а РТС - 1729,60 п. (+0,33%).

Сектор металлов и добычи повышался на 0,9%. Вновь помогают акции «РусАл» на фоне максимальных за 13 лет цен на алюминий. Меж тем для сектора могут сформироваться очередные риски. Министр финансов Антон Силуанов заявил в рамках московского финансового форума, что государству стоит внимательней присмотреться к рентным доходам компаний. Он полагает, что высокие дивиденды начисляются в ущерб инвестициям, а также эта рента требует более справедливого распределения.

ВТБ сообщает, что прибыль по РСБУ за 8 месяцев составила 179,4 млрд руб, а в августе 25,1 млрд руб. Таким образом, прибыль за 8 месяцев увеличилась в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Рубль в первой половине дня слабел, но затем смог сменить вектор движения. Частично этому способствовала нефть, а также размещения ОФЗ.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5310 рублей.

Ставки MosPrime выросли до 6,70% на день, 6,82% на неделю и 7,0% на месяц. Рост ставок начинает отражать уверенность рынка в том, что ЦБ РФ может повысить ставку, как минимум, на 25 базисных пункта.

Результаты первого аукциона ОФЗ указывают, как на то, что рынок ждёт более высоких ставок, так и на нежелание Минфина занимать по этим высоким ставкам. На аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года был размещён объём всего 11,788 млрд руб по номиналу. Спрос составил 31,577 млрд руб по номиналу при средневзвешенной доходности 7,43%.

Зам. министра финансов Тимур Максимов заявил в рамках Московского финансового форума, что ведомство не исключает ещё одно сокращение плана заимствований в текущем году. «Фаза для размещения не самая удачная», - подчеркнул он. Фактически, в ведомстве также допускают дальнейшее повышение ключевой ставки, что вынудит проводить размещения при более высоких доходностях.

На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался на 0,15% и торговался ближе к 92,70 п. Примечательно, что иена также укреплялась против доллара, что в классической интерпретации говорит о низких аппетитах к риску.

Ужесточение денежной политики ЕЦБ может начаться раньше, чем это ожидают

Европейские индексы весьма активно снижались. Рост инфляции в еврозоне до 3% может заставить ЕЦБ пойти на сокращение мер поддержки уже на заседании, которое состоится 9 сентября.

Акции финансовых услуг, включая банки, а также автомобилестроителей и энергетических компаний были аутсайдерами дня.

Глава ЦБ Австрии Роберт Хольцманн заявил, что ужесточение денежной политики ЕЦБ может начаться раньше, чем это ожидается на рынке. Как минимум, ЕЦБ может пойти на сокращение покупки активов в рамках программы экстренной помощи в период пандемии (PEPP) с 80 млрд евро до 60 млрд евро.

Блокировка портов в Ливии дополнительно поддерживает нефть

Нефть получила неожиданную поддержку в виде событий в Ливии.

Источники Reuters сообщают, что протестующие заблокировали работу терминалов Харига и Эс-Сидер. Месторождения, которые поставляют нефть на данные терминалы продолжают работу.

Кроме того, в США восстановление нефтепереработки происходит быстрее, чем восстановление добычи в Мексиканском заливе. К вечеру вторника 79 платформ всё ещё оставались без персонала. Объёмы добычи в заливе составляют около 20% от потенциала. Таким образом, за период с прошлых выходных потери в поставках составляют до 17-18 млн бар.

Ураган Ида, скорее всего, привёл к сокращению запасов. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут снижение запасов нефти на 3,8 млн бар., бензина на 3,6 млн бар. и дистиллятов на 3,0 млн бар. Первый отчёт по запасам от API поступит в 23:30 мск.

Представители ФРС продолжают настаивать на необходимости сокращения стимулов

Фьючерсы на основные индексы США указывали на потери рынка в пределах 0,2% на старте торгов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 2 базисных пункта до 1,35%.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что на рынке гораздо больше вакансий, чем работников. Поэтому ФРС будет придерживаться плана на сокращение стимулов. В интервью Financial Times он сообщил, что сокращение стимулов начнётся уже в этом году и завершиться в следующем.

В Morgan Stanley полагают, что есть вероятность падения рынка на 15% до конца текущего года. Как минимум, сентябрь и октябрь будут очень волатильными.

Акции Tesla торговались в плюсе. Компания смогла продать в Китае 12885 автомобилей в августе по сравнению с 8621 в июле.

PayPal пользуется спросом. Компания объявила о покупке японской Paidy за $2,7 млн. Японская компания работает по схеме предоставления услуг покупки с отсрочкой платежа.

Из событий вечера выделим публикацию «Бежевой книги» ФРС в 21:00 мск. В данном сборнике в описательной форме рассказывается о состоянии региональных экономик США. Естественно, в случае обнаружения проблем с восстановлением экономики рынок способен развернуться вверх.