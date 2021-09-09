Росбанк открыл новый офис в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

В Иркутске состоялось открытие операционного офиса Росбанка по адресу: ул. Кожова, 11/1. В офисе реализована технологичная концепция обслуживания, которая основана на сочетании новейших цифровых решений и личного общения клиентов со специалистами банка в формате единого окна.

Сервисный подход «one shop – one stop» дает возможность выполнить все клиентские операции у одного менеджера. В новом офисе оптимально сочетаются технические новшества и комфорт: Wi-Fi, USB-зарядные устройства, электронная очередь, удобные клиентские зоны, комфортные места ожидания.

Росбанк открыл новый офис в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Офис снабжен планшетами, с помощью которых клиенты, при профессиональной помощи сотрудников банка, смогут освоить различные операции в интернет-банке, а также оставить отзыв или предложение по улучшению работы кредитной организации. Все элементы нового офиса спроектированы с учетом потребностей клиентов с инвалидностью.

Росбанк открыл новый офис в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Совершенствование структуры региональной сети – одна из задач плана развития Росбанка, реализуемого на протяжении последних лет. Изменения в сети диктуются стремлением к эффективному использованию ресурсов и максимальной загрузке всех имеющихся у банка каналов взаимодействия с целевыми клиентами. В частности, банк планомерно наращивает потенциал присутствия в тех регионах, где видит перспективы для развития бизнеса.

Юлия Иртегова, директор территориального офиса Росбанка в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

«Крайне важно, что новый офис находится в шаговой доступности от исторического центра города и 130 квартала, а также рядом с транспортной развязкой. Такое местоположение сделает сеть наших отделений еще более удобной для жителей Иркутска. В новом отделении все продумано для удобства каждого посетителя. Сегодня именно хороший клиентский сервис выходит на первый план в списке приоритетов наших клиентов, становится конкурентным преимуществом для банка. Он строится вокруг технологий, процессов и людей. Уверена, что наши клиенты по достоинству оценят технологичность пространства, удобное расположение отделения, комфорт и высокое качество обслуживания», – отметила директор территориального офиса Росбанка в Иркутске Иртегова Юлия.