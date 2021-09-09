Мошенники добрались до госуслуг

О риске кражи данных заявил Сбер, передает агентство «Прайм».

Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества: якобы от имени портала госуслуг россиянам сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки, предлагают пройти повторную регистрацию на поддельном сайте сервиса и оплатить пошлину – однако персональные данные, деньги, логин и пароль для входа на настоящий сайт госуслуг уйдут мошенникам.

«Мошенники пишут потенциальным жертвам от имени «Госуслуг», что они были откреплены от поликлиники из-за технической ошибки. Злоумышленники подчёркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново», – рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов..