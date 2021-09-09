На БрАЗе приступили к повторной вакцинации сотрудников

Почти 70 процентов сотрудников Братского алюминиевого завода прошли двухэтапную вакцинацию от коронавируса. Также на заводе ведется ревакцинация препаратом «Спутник Лайт», сообщили SIA.RU а пресс-службе.

– Вопросам противоэпидемической направленности на БрАЗе уделяется огромное значение. В прошлом году на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников, санитайзеры, термометрию, обработку транспорта и прочее выделено более 180 миллионов рублей, – рассказал и.о. директора по персоналу БрАЗа Иван Семенченко. – Как только в городе появилась вакцина от Covid-19, мы начали искать возможность сделать процесс вакцинации для наших сотрудников максимально комфортным, без очередей и лишней траты времени.

Прививочная кампания на БрАЗе началась в феврале. Сначала для заводчан выделялись отдельные часы приема в городских поликлиниках, а затем процедуру начали проводить в здравпунктах на территории промплощадки. Несмотря на внушительный процент вакцинированных, на предприятии продолжают неукоснительно соблюдать масочный режим, следить за соблюдением социальной дистанции, использовать рециркуляторы и санитайзеры. Забота о здоровье заводчан – неотъемлемая часть внутренней политики РУСАЛа, вектор которой задал основатель компании Олег Дерипаска.

Отметим, что сделать прививку в здравпунктах завода могут не только бразовцы, но и сотрудники подрядных организаций, работающих на территории промплощадки. А у тех, кто вакцинировался более полугода назад, уже есть возможность пройти ревакцинацию. Это можно сделать в поликлинике ГБ-5, придя туда в заранее назначенное время. В дальнейшем проводить ревакцинацию также планируется в заводских здравпунктах.