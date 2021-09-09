Наталья Голубева назначена Управляющим филиалом Банка Уралсиб в Новосибирске

Наталья Голубева родилась в Сухуми. Имеет три высших образования, в 2007 году окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «Банковское дело». В 2011- 2012 гг. прошла обучение в Международном институте менеджмента ЛИНК. В банковском бизнесе работает с 2002 года. С 2005 года занимала руководящие должности в АО «Райффайзенбанк».

В должности Управляющего Новосибирским филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева будет заниматься задачами расширения бизнеса в ключевых сегментах, увеличения клиентской базы и доли рынка в городах присутствия Банка Уралсиб в Сибирском регионе.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 августа 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 484 банкомата, 467 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.