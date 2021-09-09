Специалисты добывающей сферы в Иркутской области зарабатывают больше, чем топ-менеджеры

Эксперты hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU), каких специалистов чаще всего искали работодатели Иркутской области в августе, и кому предлагали наиболее высокие зарплаты.

Каких сотрудников чаще всего ищут работодатели

Лидером по количеству предложений работы в регионе стала сфера продаж – почти четверть всех вакансий было размещено работодателями для этих специалистов (22%). В топ-3 вошли также строительство и рабочий персонал (16% и 15%, соответственно).

Если сравнить, в каких направлениях произошел наиболее существенный рост спроса по отношению с прошлому году, то гораздо востребованнее стали в Иркутской области продавцы-консультанты (+171%), специалисты из сферы «искусство, развлечения, масс-медиа» (+143%), административный персонал (+118%), начинающие специалисты без опыта работа (+109%) и водители (+105%).

При этом в регионе наблюдается небольшое сезонное снижение спроса на госслужащих (-23% в августе по сравнению с предыдущим месяцем) и на медиков (-22%).

Кому предлагают самые высокие зарплаты в регионе

По итогам августа, средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 53,1 тысячу рублей, что на 8% больше, чем в среднем по стране. При этом, средняя ожидаемая зарплата держится на уровне 41,9 тысяч рублей, и это на 17% меньше, чем в среднероссийские значения.

Самые высокие зарплаты в области предлагали специалистам из сферы «добыча сырья» (78,6 тысяч рублей, в среднем) и строителям (69,1 тысяч рублей), замыкает тройку – высший менеджмент (62 тысячи рублей).

В «десятке» высокооплачиваемых специалистов оказались также сотрудники производства, водители, кадры из автомобильного бизнеса, рабочий персонал, медики, специалисты по безопасности и IT-специалисты.