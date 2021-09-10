Вышла в свет Газета Дело за сентябрь 2021 года

Главная тема первого осеннего номера – строительство жилья, социальных объектов и общественных пространств как в Иркутске, так и в других городах области. Она перекликается с вопросами взаимодействия бизнеса и власти, о которых шла речь на II Байкальском международном форуме партнёров. Кроме этого, на мероприятии обсуждали проблемы лесной отрасли, туризма, майнинга, поиска инвесторов и др. – подробности вы сможете узнать из публикаций в нашем издании. Конец лета и начало осени также ознаменовались крупными экологическими проектами как на Байкале, так и в других районах Приангарья. Их активными участниками были и журналисты Газеты Дело.

Тулунские родные берега. Как иркутский застройщик за полгода возвел жилье для 500 семей в Тулуне Скальник, обдуваемый ветрами, переломанные экскаваторы – такой команда ФСК «Родные берега» впервые увидела стройплощадку в Тулуне в начале 2020-го. До конца года здесь должно было появиться новое жилье «под ключ» для 500 семей, пострадавших от наводнения. Задача казалась невыполнимой, но к концу декабря шесть восьмиэтажек были готовы. Директор компании Алексей Распутин рассказал Газете Дело, как удалось достичь цели, несмотря на пандемию, проблемы с логистикой и нереальные сроки.

О чём говорили бизнес и власть на форуме партнёров? Байкальский международный форум партнёров, организатором которого выступает Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», – уникальное событие в экономической жизни Иркутской области. В 2021 году БМФП состоялся во второй раз. Ключевыми темами публичного диалога бизнеса и власти стали инвестиции в регион и его цифровизация, развитие Прибайкальской природной территории. В нашем материале – программные тезисы спикеров форума по обсуждаемым вопросам.

Финансовый эксперт: «Почти невозможно собрать два одинаковых инвестиционных портфеля» Один из самых популярных советов начинающим инвесторам звучит следующим образом: «Формируйте диверсифицированный портфель и проводите ребалансировку». Но как сразу приобрести бумаги десятков компаний из разных стран и областей? Как следить за их соотношением и каких принципов необходимо придерживаться? Об этом мы поговорили с директором инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадимом Остапенко.

«Большие данные» на службе у туризма Турпоток в Иркутскую область восстанавливается: об этом свидетельствуют, в том числе, «большие данные» МТС. По оценкам компании, в этом году он увеличился примерно на треть по сравнению с 2020-м. Современные технологии позволяют детально узнать предпочтения путешественников и на этой основе развивать туристическую инфраструктуру и создавать новые сервисы. О том, как «цифровые следы» используются для развития внутреннего туризма в других регионах страны и о возможностях «больших данных», Газете Дело рассказал Владислав Божеев, директор МТС в Иркутской области.

6 вопросов о «Школе фермера». Как программа Россельхозбанка поможет вывести фермерство на профессиональный уровень Сельское хозяйство в Иркутской области набирает популярность. Но деятельность многих фермеров скорее можно назвать хобби, чем бизнесом. «Имея большой опыт работы, целеустремленность и потенциал, предполагаемый предприниматель “спотыкается” на простых вещах, которые не позволяют ему вести успешное производство, – говорит Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка. – Мы готовы помочь предпринимателем выстраивать процесс последовательно и грамотно, для этого запускаем образовательный проект “Школа фермера”. Чем больше нам удастся создать профессиональных хозяйств, зерновых, мясных производств – тем эффективнее и богаче будет становиться наша область». О деталях проекта Наталья рассказала Газете Дело.

Набережная для Иркутска. Как создается новая визитная карточка города и чем помогает En+ Group В Иркутске презентовали концепцию единой городской набережной: она предусматривает объединение в прогулочную зону всех участков. На одном из них – Цесовской набережной – уже работает крупный инвестор, компания En+ Group. Как изменится облик города? Чем полезно государственно-частное партнерство? И почему Иркутску не обойтись без берегоукрепления? Эти и другие вопросы обсудили на заседании Общественной палаты города 1 сентября.

Как природосберегающие технологии помогают реализовать проект «Патроны Парк» На 19-м километре Байкальского тракта завершается строительство концептуального поселка «Патроны Парк». Проект комплексного освоения территории на землях ДОМ.РФ реализуется коммерческим партнерством Meta_Estate совместно с ГК «ВостСибСтрой». О том, какие эко-технологии, применяемые в строительстве, оказались востребованными у иркутян, Газете Дело рассказал руководитель проекта Дмитрий Кузнецов.

В ИрГАУ открыт сервисный центр энергонасыщенной техники Минского тракторного завода В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель генерального директора ОАО «Минский тракторный завод» Михаил Кадников.

«Через экологию мы смотрим в будущее». Олег Белозёров, РЖД, – о волонтёрах, уборке мусора и защите Байкала 4 сентября – накануне Дня Байкала – на небольшой железнодорожной станции Танхой, которая находится на самом берегу озера, высадился большой экологический десант. 200 человек – целый пассажирский состав – прибыли сюда со всей России, чтобы убрать накопившийся здесь мусор с применением технологии раздельного сбора. Экологическая экспедиция проходила в рамках всероссийской акции «Вода России» совместно с Российскими железными дорогами.

Сергей Никитин, Юго-Западный: «Регистрация прав дольщиков застройщиком быстрее и проще, чем в МФЦ» Электронная регистрация прав дольщиков по заявлению застройщиков стала очень активно внедряться в практику с 2020 года. В Иркутской области одной из первых внедрять этот механизм в работу стала ГК «ВостСибСтрой» в проекте «Юго-Западный». На прошлой неделе представители компании и регионального Росреестра обсудили, как распространить этот опыт на других участников строительного рынка Приангарья.

Проекты благоустройства Краснотурьинска и Шелехова при поддержке РУСАЛа получили федеральные гранты Производитель профинансировал и организовал подготовку архитектурных концепций заявок Шелехова и Краснотурьинска, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Проект «360» En+ Group завоевал премию БРИКС по устойчивому развитию Производитель был удостоен премии стран БРИКС по достижению целей по устойчивому развитию 2021 за экологический проект «360». Из большого числа претендентов из пяти стран-участниц БРИКС лишь две российские компании были удостоены этой награды.

Мир инвестиций в центре Иркутска. Как устроен новый офис БКС Снаружи – объект архитектурного наследия, окутанный городскими легендами. Внутри – современный финансовый центр с продуманными функциональными зонами, новейшим оборудованием и интерьером в стиле лофт. Так после переезда выглядит новый офис «БКС Мир инвестиций» на улице Ленина в Иркутске. Управляющий Эдуард Семенов провел экскурсию и рассказал порталу SIA.RU о новых о возможностях для клиентов.

Проект благоустройства в Усть-Куте, профинансированный ИНК и «Русский лес», выиграл грант Минстроя РФ Концепцию признали одной из лучших на Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, который проводит Минстрой РФ по поручению Президента.

Майнинг в Иркутске: налоговую базу сначала нужно создать Майнинг криптовалют не дает покоя многим: майнерам он порой приносит большие деньги, наблюдателям – будоражит воображение, энергетикам – создает головную боль. Так или иначе в последнее время тема стала столь значимой, что ее решили обсудить на II Байкальском международном форуме партнеров, который проводит Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при участии региональных властей и спикеров федерального масштаба. Станет ли Иркутск мировой столицей майнинга? Сколько на этом мог бы зарабатывать регион? Удастся ли вписать криптовалюту в правовое поле, не создав рисков для финансовой системы страны? Об этом – из первых уст – читайте в нашем материале.

Ирина Лаукарт, учредитель ТД «РусИр»: «Где нет дорог – проедет поезд» Модернизация БАМа и Транссиба, строительство дорог федерального значения и обходов крупных городов, ввод новых линий электропередач – крупные стройки идут по всей стране, и во всех этих проектах используется железобетон, который, несмотря на сложную логистику, нужно доставить точно в срок. Ангарский завод «Торговый дом РусИр» успешно делает это уже не первый год. О том, что влияет на рост выручки и как заключение сервисного контракта с Первой грузовой компанией улучшает сервис для клиентов завода, Газете Дело рассказала Ирина Лаукарт, учредитель ООО ТД «РусИр».

Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров Несмотря на сложный и тревожный 2020 год, в экономике Иркутской области наблюдается уверенный рост, а объем инвестиций в основной капитал увеличился по итогам года на 7%. Поиск инвесторов остается важнейшей задачей правительства Приангарья. Многие крупные компании, работающие в регионе, готовы сотрудничать с властями и развивать территорию своего присутствия. Но бизнес хочет взаимности. Подробнее об этом – в нашем материале.

Ипотека с плюсом: 3 истории о жилищной корпоративной программе En+ Group Сразу два эпохальных события – свадьба и покупка квартиры – произошли у инженера-энергетика Братской ГЭС Максима Шекка этим летом. Причем ипотеку Максим получил на льготных условиях – благодаря новой жилищной корпоративной программе En+ Group. «Более низкий процент и возмещение до 50% платежа – эти два аргумента просто не оставили сомнений в вопросе, брать кредит или нет», – признался Максим. Портал SIA.RU поговорил с участниками программы и выяснил, как и зачем компания поддерживает сотрудников в решении жилищного вопроса.