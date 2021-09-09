Ремонт школ и детских садов Иркутска обойдется администрации в 250 млн рублей

232 миллиона из них – из муниципального бюджета, 23 миллиона – из областной казны. Об этом рассказали в департаменте образования администрации Иркутска.

Так, в рамках софинансирования средства были направлены на ремонт четырёх пищеблоков в школах № 11, 12, 43 и 65. Обновили столовую СОШ № 20. Проводится реконструкция пищеблока в СОШ № 14. Там полностью закуплено новое технологическое оборудование.

Большое внимание уделено организации антитеррористической защищенности: в 4 школах провели монтаж пожарной сигнализации, в 17 учреждениях отремонтировали эвакуационные выходы и пожарные лестницы, в двух – запланирован ремонт ограждения.

В рамках программы энергосбережения в 9 образовательных организациях Иркутска произведена замена электросветильников на светодиодные, установлены датчики движения и заменена электропроводки. В школе № 31 и детских садах № 55, 97 и 156 отремонтировали кровлю.

На реконструкцию школьных спортивных площадок и стадионов направили более 40 миллионов рублей.