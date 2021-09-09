Правительство РФ расширило «дорожную карту» трансформации делового климата в сфере экспорта товаров и услуг

Новые меры поддержки бизнеса позволят увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса Иркутской области, сообщили SIA.RU в администрации области.

В обновленный документ вошли дополнительные мероприятия, направленные на смягчение требований налогового и валютного регулирования, упрощение порядка получения ряда разрешительных документов, оказание мер господдержки. Несколько новых мер предусмотрены для экспортеров сельскохозяйственной продукции.

По каждому из направлений работы готовятся нормативные акты. Часть из них будет утверждена до конца 2021 года, остальные – в течение 2022 года. Реализация «дорожной карты» позволит снизить издержки ориентированного на экспорт бизнеса, упростить выход российских товаров и услуг на внешние рынки.

Как подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, экспортная деятельность является одним из приоритетных направлений экономического развития Приангарья. Иркутская область занимает 11 место по объему экспорта среди субъектов РФ и третье – среди регионов Сибирского федерального округа. На территории региона экспортную деятельность ведут более 650 предприятий и организаций. Экспорт продукции Приангарья в 2020 году составил 5,7 млрд долларов США. При этом одним из перспективных направлений является экспорт продукции АПК. В 2020 году он достиг 47 млн долларов США.