Большинство вакцинированных от коронавируса против санкций по отношению к непривитым

В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.
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Лишь каждый девятый вакцинированный россиянин считает, что нужно вводить санкции по отношению к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса при отсутствии противопоказаний (11%). 67% респондентов против подобных мер. Доводы оппонентов очевидны: первые говорят о том, заболевший человек представляет опасность для окружающих и выбывает из рабочего процесса, увеличивая нагрузку оставшихся сотрудников, вторые же напоминают, что решение о вакцинации должно быть добровольным.
Противников жестких мер по отношению к не желающим прививаться больше среди женщин: 71% против 64% среди мужчин. Россияне до 34 лет противятся вводу санкций чаще более зрелых граждан: 69% против 60% среди респондентов старше 45-ти. Против санкций почти 3 из 4 респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. в месяц (74%).