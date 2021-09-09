Большинство вакцинированных от коронавируса против санкций по отношению к непривитым

В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

Лишь каждый девятый вакцинированный россиянин считает, что нужно вводить санкции по отношению к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса при отсутствии противопоказаний (11%). 67% респондентов против подобных мер. Доводы оппонентов очевидны: первые говорят о том, заболевший человек представляет опасность для окружающих и выбывает из рабочего процесса, увеличивая нагрузку оставшихся сотрудников, вторые же напоминают, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

Противников жестких мер по отношению к не желающим прививаться больше среди женщин: 71% против 64% среди мужчин. Россияне до 34 лет противятся вводу санкций чаще более зрелых граждан: 69% против 60% среди респондентов старше 45-ти. Против санкций почти 3 из 4 респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. в месяц (74%).