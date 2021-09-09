Новости

Большинство вакцинированных от коронавируса против санкций по отношению к непривитым

В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

Читайте также:

Прирост летальных случаев от коронавируса в Иркутской области сократился до 11
9 сентября 2021
На БрАЗе приступили к повторной вакцинации сотрудников
9 сентября 2021

Лишь каждый девятый вакцинированный россиянин считает, что нужно вводить санкции по отношению к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса при отсутствии противопоказаний (11%). 67% респондентов против подобных мер. Доводы оппонентов очевидны: первые говорят о том, заболевший человек представляет опасность для окружающих и выбывает из рабочего процесса, увеличивая нагрузку оставшихся сотрудников, вторые же напоминают, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

Противников жестких мер по отношению к не желающим прививаться больше среди женщин: 71% против 64% среди мужчин. Россияне до 34 лет противятся вводу санкций чаще более зрелых граждан: 69% против 60% среди респондентов старше 45-ти. Против санкций почти 3 из 4 респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. в месяц (74%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4220)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании