В Воронежской области состоялся технический запуск линии мясоперерабатывающего завода с высоким потенциалом экспорта

7 сентября в Воронежской области состоялся технический запуск линии убоя мясоперерабатывающего завода группы компаний «АГРОЭКО» стоимостью свыше 13 млрд рублей. Финансовым партнёром проекта выступил Россельхозбанк. Ввод цеха в строй откроет воронежской свинине путь на экспорт: с 2022 года планируется начать поставки в страны ЕврАзЭС и Юго-Восточной Азии. Мероприятие прошло в присутствии Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова, губернатора Воронежской области Александра Гусева и председателя совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимира Маслова.

Дмитрий Патрушев отметил, что Воронежская область славится развитым агропромышленным комплексом, она одна из основных производителей в стране растительного масла, сливочного масла, сахара, кондитерских изделий.

«Регион является активным участником новой госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Несколько проектов было реализовано в 2020 году. В текущем году область получила 1,2 млрд в рамках госпрограммы из федерального бюджета. Улучшаются социально -экономические условия, граждане получают объекты инфраструктуры: ДК, спортивные площадки – все то, что делает жизнь на селе лучше. На текущий и на будущий год область принимает участие в этой программе. Уже не 1,2 млрд рублей, а 1,6 млрд рублей выделено на реализацию этой госпрограммы», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Алексей Гордеев обратил внимание, что в регионе уже создано два кластера по производству молочной и мясной продукций.

«С появлением этого предприятия будет создана цепочка: «ферма – тарелка». Это даст возможность использовать главный потенциал сельского хозяйства нашей области — людей и землю. Раньше мы были вынуждены кормовую часть продавать в другие регионы и на экспорт, теряя доходы. А сегодня все доходы будут оставаться в регионе, поэтому это совершенно новый уровень заработной платы. Компания объявила, что средняя зарплата будет около 45 тыс. рублей», – подчеркнул Алексей Гордеев.

«Россельхозбанк активно инвестирует в воронежский агропром: за 21 год работы мы вложили в АПК свыше 350 млрд рублей, профинансировали 100 инвестпроектов, создав более 10 тысяч рабочих мест. Результат наших инвестиций – это засеянные поля, передовые тепличные комплексы, мясокомбинаты. А главное – новый облик сельского хозяйства как современной, эффективной и высокотехнологичной отрасли», – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Появление такого крупного и современного мясоперерабатывающего предприятия – это еще один широкий шаг на пути укрепления продовольственной безопасности России и благополучия Воронежской области. Я всегда выступал за увеличение доли перерабатывающих производств в структуре экономики региона – выгода очевидна. И мы такую задачу постепенно решаем. Поэтому сегодня для меня – значимое событие, тем более что оно проходит при участии Министра сельского хозяйства и руководства Россельхозбанка. Хочу выразить признательность Дмитрию Николаевичу Патрушеву и Борису Павловичу Листову за ощутимую поддержку нашего АПК», – подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Запуск предприятия по мясоперереботке завершает реализацию стратегии вертикальной интеграции ГК «АГРОЭКО». Сегодня компания занимается растениеводством и производством комбикормов, племенным и товарным животноводством. Собственная мясопереработка укрепит позиции компании на внутреннем рынке, и позволит выйти на внешние - с экспортом продукции под брендом «АГРОЭКО». Так, уже в 2022 году завод произведет 146 тыс. тонн готовой продукции. Прогнозируемые объемы экспорта – более 30 тыс. тонн продукции в год на сумму более 70 млн долларов. «АГРОЭКО» сегодня – один из крупнейших работодателей в регионе, а запуск завода даст дополнительно 2200 высокопроизводительных рабочих мест. Хочу выразить большую благодарность нашим ключевым партнерам – Министерству сельского хозяйства РФ, Россельхозбанку, правительству Воронежской области, Фонду развития моногородов – за участие и поддержку в реализации этого значимого проекта», – сказал председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов.

За 2022-2024 гг. производственная мощность комплекса вырастет до 278 тысяч тонн продукции в год.

По оценке Россельхозбанка, установленный Доктриной продовольственной безопасности целевой показатель по самообеспеченности мясом – 85% – в сегменте свинины доведён до уровня 110%. Уровень потребления свинины достиг 27 кг на человека, это пик за 30 лет. Поэтому драйвером свиноводческой отрасли станет экспорт.

Запуск линии убоя позволит уже в 2022 году начать поставки свинины в объёме до 10 тысяч тонн в Беларусь, Казахстан, Вьетнам и Гонконг. Это одни из основных потребителей российской свинины.

Завод отличается высокой степенью автоматизации, применением технологий компьютерного зрения, технологиями для увеличения срока годности продукции, внедрением безотходного производства.