Новости

Совкомбанк Лизинг предлагает грузовики JAC на выгодных условиях

Совкомбанк Лизинг и JAC MOTORS запустили совместную программу по субсидированию приобретения грузовых автомобилей. В рамках программы «JAC Leasing» клиенту предоставляется субсидия на аванс в размере до 200 тысяч рублей в зависимости от модели выбранного автомобиля.

Помимо субсидии условия программы предусматривают скидки, а также комфортный размер аванса – от 10% и оптимальный срок лизинга – до 48 месяцев.

Читайте также:

ВТБ Лизинг профинансировал технику для лесозаготовки в Иркутской области
3 августа 2021
ВТБ Лизинг на треть увеличил объем нового бизнеса в первом полугодии 2021 г.
2 августа 2021

«Техника китайского бренда “JAC” хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. Это надежный помощник в решении задач по транспортировке грузов. Мы уверены, что реализация программы сделает грузовики JAC более доступными для наших клиентов», – сказал руководитель департамента по работе с импортерами и ключевыми партнерами Совкомбанк Лизинг Александр Мартынов.

ООО «Совкомбанк Лизинг» было основано в 2008 году. В 2010-ом Совкомбанк приобрел 50% компании, консолидировав свою долю до 100% в декабре 2019 года. Совкомбанк лизинг входит в ТОП-30 крупнейших лизинговых компаний РФ. Чистая прибыль компании по МСФО в п.п. 2021г. составила 432,4 млн рублей (в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020г.). В июне 2021 года рейтинговое агентство «АКРА» повысило кредитный рейтинг Совкомбанк лизинг до уровня «А(RU)» изменив прогноз на «стабильный».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#лизинг":
Все материалы сюжета (21)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании