Совкомбанк Лизинг предлагает грузовики JAC на выгодных условиях

Помимо субсидии условия программы предусматривают скидки, а также комфортный размер аванса – от 10% и оптимальный срок лизинга – до 48 месяцев.

«Техника китайского бренда “JAC” хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. Это надежный помощник в решении задач по транспортировке грузов. Мы уверены, что реализация программы сделает грузовики JAC более доступными для наших клиентов», – сказал руководитель департамента по работе с импортерами и ключевыми партнерами Совкомбанк Лизинг Александр Мартынов.

ООО «Совкомбанк Лизинг» было основано в 2008 году. В 2010-ом Совкомбанк приобрел 50% компании, консолидировав свою долю до 100% в декабре 2019 года. Совкомбанк лизинг входит в ТОП-30 крупнейших лизинговых компаний РФ. Чистая прибыль компании по МСФО в п.п. 2021г. составила 432,4 млн рублей (в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020г.). В июне 2021 года рейтинговое агентство «АКРА» повысило кредитный рейтинг Совкомбанк лизинг до уровня «А(RU)» изменив прогноз на «стабильный».