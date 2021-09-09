В Иркутске 11-12 сентября стартует первая городская олимпиада «Народные игры от Бабра»

Это один из спецпроектов «Года массового спорта в Иркутске». Официальный спонсор спортивного мероприятия – компания «Сервико», сообщили SIA.RU в пресс-службе проекта.

В иркутской олимпиаде примут участие 20 команд из четырех городских округов. При формировании сборных соблюдалось важное условие: всем участникам олимпиады необходимо иметь прописку в городе Иркутск. Возрастной диапазон – от 18 до 50 лет, уровень спортивной подготовки не важен.

Состязания пройдут в 2 этапа. 11 сентября и 12 сентября – окружные соревнования, а 25 сентября - финал. Окружной этап среди команд Ленинского и Свердловского округов состоится на стадионе «Локомотив» (Норильская, 1). Команды из Октябрьского и Правобережного округов сразятся на стадионе «Авиатор» (Ширямова, 6а). Начало в 10:00. Участников ожидают спортивная эстафета, дартс, бег на 400 м, силовое троеборье (подтягивания для мужчин и отжимания для женщин, пресс, прыжок в длину с места), а также игра «Догони соболя».

По итогам окружного этапа определятся 8 сильнейших команд. Финальные соревнования пройдут 25 сентября на стадионе «Авиатор». Финалисты сразятся в следующих дисциплинах: мини-футбол, легкоатлетическая эстафета 4х100, перетягивание каната, «веселая эстафета». Всех участников ожидают подарки от партнеров и спонсоров «Народных игр от Бабра». А победители получат спецприз от мэра Иркутска Руслана Болотова.

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